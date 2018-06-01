الوحدة يضم الدولي التركي تشولاك من ديبورتيفو الإسباني

وقع #الوحدة_السعودي عقدا احترافيا مع #إيمري_تشولاك، لاعب منتخب تركيا وديبورتيفو الإسباني ليمثله الموسم المقبل في #الدوري_السعودي_للمحترفين.

ووقع الطرفان العقد في مدينة زيوريخ السويسرية، بحضور #تركي_آل_الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحاتم خيمي رئيس مجلس إدارة الوحدة، واللاعب التركي.

وتأهل الوحدة إلى الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل بعد فوزه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتدرج تشولاك في فئات فريق غلطة سراي التركي السنية وصولاً إلى الفريق الأول في موسم 2009-2010، قبل أن ينتقل إلى ديبورتيفو الإسباني في موسم 2016-2017.

وتعاقد الوحدة مع المدرب البرازيلي كاريلي، بطل الدوري المحلي مع كورينثيانز في الموسم الماضي.

ويعد تشولاك خامس صفقات الوحدة بعد التعاقد مع فيصل درويش وعبدالله الزوري من الهلال، وعبدالإله العمري من النصر ووليد باخشوين من أهلي جدة.