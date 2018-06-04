"الأخضر" يعلن قائمته وغياب العابد عن المونديال

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تشكيلة #المنتخب_السعودي النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2018 في روسيا، والتي شهدت استبعاد نواف العابد صانع ألعاب الهلال وعساف القرني حارس اتحاد جدة.

وعانى العابد من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ودخل يوم الأحد بديلاً في مباراة بيرو.

واستبعد المدرب الأرجنتيني كذلك كلاً من محمد الكويكبي لاعب الاتفاق ومحمد جحفلي مدافع الهلال وسعيد المولد لاعب الأهلي وعساف القرني حارس الاتحاد.

وأعلن اتحاد القدم عن القائمة بطريقة مبتكرة، عبر فيديو يظهر الفنان السعودي المعروف علي المدفع وهو يتلقى خبر اختيار تيسير الجاسم ومن ثم يتناقل المشجعون أسماء اللاعبين الآخرين.

وضمت القائمة في حراسة المرمى، محمد العويس وعبدالله المعيوف وياسر المسيليم، وفي الدفاع، معتز هوساوي وأسامة هوساوي وعمر هوساوي ومحمد البريك وياسر الشهراني ومنصور الحربي وعلي البليهي، وفي خط الوسط، عبدالله عطيف وسلمان الفرج ومحمد كنو وتيسير الجاسم وعبدالله الخيبري وعبدالملك الخيبري وحسين المقهوي وهتان باهبري، وفي خط الهجوم، سالم الدوسري ويحيى الشهري وفهد المولد ومحمد السهلاوي ومهند عسيري.

وسيلعب الأخضر مباراة ودية أخيرة أمام ألمانيا في 8 يونيو/حزيران قبل التوجه إلى روسيا وقص شريط المونديال أمام المستضيف في 14 من الشهر الجاري.