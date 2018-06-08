اتحاد القدم يعتمد 8 أجانب في الدوري السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، زيادة عدد الأجانب إلى 8 بشرط بقاء واحد على دكة الاحتياط.

وجاء في بيان #اتحاد_القدم_السعودي على موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد تسجيل 8 لاعبين أجانب في قائمة أندية الدرجة الممتازة التي تشارك فيها، بدلاً عن القرار السابق الذي يقضي بإشراك 7، بدءاً من الموسم المقبل".

وزاد البيان: "وأقر اتحاد القدم السعودي مشاركة 7 لاعبين في القائمة الأساسية ولاعب واحد في قائمة البدلاء".

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم زاد عدد الأجانب مطلع الموسم الماضي، قبل أن يرفعه مجددا إلى 7 خلال فترة الانتقالات الشتوية.