مباراة السوبر السعودي تعود إلى لندن

أعلن اتحاد القدم السعودي إقامة مباراة #السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال و #اتحاد_جدة في لندن مطلع الموسم الرياضي القادم.

وألغيت النسخة السابقة من البطولة بين الفريقين الموسم الماضي، وقرر الاتحاد السعودي لاحقاً أن تكون بداية الموسم الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩.

وستعود مباراة كأس السوبر للمرة الثالثة إلى العاصمة البريطانية، بعدما أقيمت عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ في #لندن.

ولعب #الهلال و #النصر المباراة الأولى في ملعب "لوفتوس رود" الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز والواقع جنوب العاصمة البريطانية، وانتهت بفوز الهلال بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو.

واحتضن ملعب "كرافتين كوتيج" التابع لنادي فولهام، غرب لندن، المباراة الثانية بين أهلي جدة والهلال، وانتهت لمصلحة الأول بركلات الترجيح.

وتأهل الهلال إلى المباراة بعد فوزه بلقب الدوري، بينما صعد الاتحاد عقب فوزه بكأس الملك.