الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف كأس العالم 2026

فاز الملف المشترك لأمريكا والمكسيك وكندا اليوم الأربعاء بحق استضافة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم ، بعد أن تفوق على ملف المغرب، في التصويت الذي جرى خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في العاصمة الروسية موسكو.



وحصل الملف المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026" على 134 صوتا مقابل 65 صوتا فقط حصل عليها ملف المغرب.



وستشكل البطولة أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا بعدما وافق الفيفا في وقت سابق على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026 .



كذلك ستكون أول نسخة من كأس العالم تقام فعالياتها في ثلاث دول ، كما حققت المكسيك بذلك رقما غير مسبوق ، حيث ستكون المرة الثالثة التي تحتضن فيها فعاليات كأس العالم ، بعد أن استضافت نسختي 1970 و1986 .



وسبق للولايات المتحدة أن استضافت المونديال ، في نسخة عام 1994 ، بينما ستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها كندا في احتضان منافسات البطولة.

وقال كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي للعبة : نيابة عن ملفنا المشترك ، أشكركم كثيرا على هذا الشرف الكبير.



واعتمد الملف المشترك على التعهد بتوفير أحدث المرافق والبنى التحتية كما كان للجانب المالي أثرا كبيرا على الأرجح مع الحديث عن 5.8 مليون تذكرة وأرباح تصل إلى 11 مليار دولار.



وفي الاستعراض المختصر للملف المشترك أمام أعضاء كونغرس الفيفا ، شدد لاعبون من الدول الثلاث وكذلك ديسيو دي ماريا رئيس الاتحاد المكسيكي ، على التنوع العرقي.

وقال ستيفن ريد رئيس الاتحاد الكندي إن توافر الملاعب ومنشآت التدريب سيسمح بالتركيز على الجوانب الأخرى ووعد بالتواصل الرقمي للمشجعين بشكل غير مسبوق.