بالفيديو.. كيف تستخرج بطاقة المشجع في مونديال روسيا؟

يصادف الكثير من المشجعين الذين قرروا الذهاب إلى روسيا لتشجيع منتخباتهم صعوبة في استخراج بطاقة المشجع fan ID، خاصة أن الشعب الروسي في معظمه لا يتحدث إلا الروسية، ونظراً لعدم وجود منافذ كافية لاستخراج بطاقة المشجع والتي لا يسمح بدخول المباراة إلا بها.

أكبر وأشهر منفذ لاستخراج بطاقة المشجع هو عند ستاد "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، حيث يقوم الشخص بتقديم جواز السفر الخاص به وقد يطلب منه تذكرة لإحدى المباريات، ومن ثم يتم منحه بطاقة المشجع التي تضمن له في النهاية حضور المباريات.

أحمد بجاتو موفد "العربية" لكأس العالم، التقى بعض المشجعين العرب الذين واجهوا صعوبة في الوصول للمكان، والذين أكد بعضهم، حسب ما يظهر في الفيديو الذي صوره موفد "العربية" بهاتفه الجوال، أنهم رغم هذه الصعوبة إلا أنهم فرحون بحصولهم على البطاقة في النهاية.