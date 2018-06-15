زميل سالم.. تجاوز سخرية بيكيه ليسطع في افتتاح المونديال

يملك جناح روسيا دينيس تشيرشيف لاعب فياريال الإسباني مسيرة مليئة بالعثرات لكنه أعاد نفسه للأضواء بهدفين رائعين بعد مشاركته كبديل في الفوز الكبير 5-0 على السعودية في افتتاح كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.



وبدأ تشيرشيف مسيرته بشكل واعد كجناح سريع لكن هذه المسيرة تعطلت بشكل متكرر بسبب سلسلة من الإصابات العضلية أدت لاشتراكه في عدد قليل من المباريات في آخر 18 شهرا.



وشارك اللاعب البالغ عمره 27 عاما في تسع مباريات مع فياريال في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي، إلى جانب السعودي سالم الدوسري الذي انتقل للفريق معاراً، وكان على وشك الاستبعاد من تشكيلة روسيا في كأس العالم بعد ابتعاده عن المنتخب الوطني لأربع سنوات وغيابه عن كأس القارات العام الماضي.



لكن تشيرشيف تمسك بالفرصة التي سنحت له عقب إصابة لاعب الوسط آلان جاجويف ليشترك أمام السعودية ويقدم لمحة مذهلة من المهارة ليراوغ اثنين من مدافعي السعودية قبل أن يسجل الهدف الثاني لروسيا.



ومع اقتراب الوقت المحتسب بدل الضائع في موسكو هز تشيرشيف الشباك مجددا، مسجلا الهدف الرابع بتسديدة رائعة بخارج قدمه من مدى بعيد ليأخذ الأجواء الاحتفالية في استاد لوجينكي إلى مستوى جديد.



وتشيرشيف أحد لاعبين اثنين ضمن تشكيلة المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف يلعبان خارج روسيا وأمضى معظم فترات حياته في إسبانيا حيث انتقل إلى هناك عندما تعاقد والده دميتري مع سبورتنج خيخون في 1996.







وشارك الجناح في عدد قليل من المباريات مع ريال مدريد لكن حفر اسمه في تاريخ النادي لإسباب خاطئة، إذ تسبب بدون قصد في استبعاد الفريق من كأس الملك في موسم 2015-2016 عندما لعب أمام قادش وهو موقوف، وحينها كتب جيرارد بيكيه نجم برشلونة تغريدة ساخرة من ريال مدريد، وهو ما زاد الضغوط على اللاعب الشاب.



وأعير إلى فالنسيا وتعرض لهتافات مهينة في مباراة أمام برشلونة باستاد نو كامب حيث هتفت الجماهير "تشيرشيف نحبك" لدوره في واحدة من أكثر الوقائع المثيرة للحرج في ريال مدريد في السنوات الأخيرة.