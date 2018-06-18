تعليق حارس أيسلندا يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد، احتفالات بعض اللاعبين بيوم الأب العالمي، وتعليق من حارس أيسلندا عقب تصديه لركلة جزاء ميسي وجاهزية محمد صلاح للقاء روسيا من عدمها.

وبمناسبة اليوم العالمي للآباء، هنأت بعض الأندية والاتحادات الكروية لاعبيها من الآباء المشاركين في المونديال بهذه المناسبة، ولكن البرتغالي رونالدو عكس الآية وهنأ ابنه على انستغرام بمناسبة عيد ميلاده. وبعد أخذ ورد حول جاهزية محمد صلاح، أكد وكيل أعماله رامي عباس جاهزية "مو" للقاء روسيا عبر تغريدة بتويتر.

ووصف حارس أيسلندا تصديه لركلة جزاء ميسي والخروج بنقطة أمام الأرجنتين بأنه "لا ينسى" على صفحته اليوم بتويتر، فيما شارك بوغبا محبيه بمقطع مرئي، مؤكدا أن الحصول على النقاط الثلاث كان هو الأهم رغم عدم احتساب هدف فوز فرنسا بالأمس باسمه.

وأخيرا تفاعل اللاعب البرازيلي المحترف في الدوري السعودي إلتون مع المونديال عبر نشر صورة على تويتر يحمل فيها علما مزيناً بشعاري البرازيل والسعودية.