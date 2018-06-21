بلاتر يؤكد: التدخلات السياسية منحت قطر مونديال 2022

عاد السويسري جوزيف بلاتر، رئيس فيفا السابق، للتأكيد على أن حصول قطر على حق تنظيم مونديال 2022 جاء بسبب ما أسماها "التدخلات السياسية"، مشيراً إلى أنه غير مسؤول عن وفيات العمال في مواقع العمل الخاصة بكأس العالم.

وظهر بلاتر بشكل مفاجئ بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور مباريات كأس العالم، بينما يقضي فترة عقوبة المنع من العمل في الرياضة لمدة 6 سنوات.

وقال بلاتر في مقابلة تلفزيونية مع القناة الرابعة البريطانية: عندما يموت عامل في أحد الاستادات يقولون بلاتر هو المسؤول، أنا ليست لي علاقة، العامل حضر إلى تلك البلد بحثاً عن فرصة أفضل، وهذا شأن يتعلق بالدولة ذاتها وليس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وواصل: لماذا ذهب كأس العالم 2022 إلى قطر؟! هذا حصل بسبب التدخلات السياسية التي حولت مسار التصويت.



وسبق أن أشار بلاتر العام الماضي إلى أن تدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ساهم بحصول قطر على المونديال، وقال حينها :فازت قطر بفضل السلطات العليا الفرنسية، وأشار إلى نيكولا ساركوزي ومواطنه ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، اللذين لعبا دورا كبيرا في حصول قطر على تنظيم مونديال 2022.

وعن لعب مونديال 2022 في فصل الشتاء أجاب: لن أخوض في القرارات التي تم اتخاذها وتم الاتفاق عليها، بالنسبة لمنتقدي هذا القرار يرون أن لعب مونديال 2022 في الشتاء أمر خاطئ، لكن بالنسبة للوائح فيفا فإن هذا الأمر لا يعارضها.

ونشرت الكاتبة الأسترالية بونيتا ميرسياديس، التي كانت ضمن اللجنة المروجة لملف أستراليا المترشح لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، والتي حققت في ملف قطر والرئيس السابق لـ"فيفا" لأعوام طويلة، أن بلاتر عقد اتفاقا مسبقا مع قناة رياضية قطرية وأمير قطر يلزمهم بدفع 100 مليون دولار لخزينة الاتحاد الدولي في حال فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.

ونص الاتفاق مع أمير قطر آنذاك على تجنيب السويسري بلاتر المنافسة من قبل القطري محمد بن همام على مقعد رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في انتخابات عام 2011.