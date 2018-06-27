ماسكيرانو.. مقاتل نزف الدماء ليحقق حلم ميسي

كانت الدماء تسيل من وجه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في مباراة نيجيريا المصيرية، لكنه واصل اللعب غير عابئ بها، وواصل الركض ومطاردة الكرة أو مناقشة الحكم التركي جينات شاكير ولم يتوقف حتى أعلن الأخير تأهل بطل العالم السابق إلى ثمن النهائي بصعوبة بالغة.

يخوض خافيير ماسكيرانو بطولة كأس العالم الرابعة له في تاريخه وبالتأكيد أنها ستكون الأخيرة، وكان العنصر الأساسي في قوائم 4 مدربين تناوبوا على تدريب التانغو وهم خوسيه بيكرمان، دييغو مارادونا، أليخاندرو سابيلا وأخيراً خورخي سامباولي.



الصغير ماسكيرانو في مونديال ألمانيا

وبدأت علاقة ماسكيرانو مع كأس العالم في ألمانيا، وحينها كان يبلغ 22 عاماً، واستعان به المدرب الخبير بيكرمان ليمسك بزمام الأمور في خط الوسط، رغم تواجد نجوم كبار مثل كامبياسو وريكلمي، إلا أن اللاعب الشاب حينها شارك في جميع الدقائق التي سبقت خروج التانغو من البطولة على يد أصحاب الأرض بركلات الجزاء.

وعندما حضر النجم مارادونا لتدريب الأرجنتين، كان قراره بأن يكون ماسكيرانو قائداً للمنتخب، وقال عنه حينها: ماسكيرانو يحمل كل الصفات التي يجب أن تتوفر بمن يرتدي قميص الأرجنتين، لاعب يركض ولا يمل من القتال، دائماً يبحث عن الانتصار، وغير ذلك لاعب قريب من الجميع، هذا ما أريده في قائد المنتخب.



خافيير قائداً للأرجنتين بكأس العالم في جنوب أفريقيا

وبعد خروج مرير على يد الألمان مجدداً، قال ماسكيرانو بأن المنتخب يجب أن يتحد خلف ليونيل ميسي في مونديال البرازيل، لتحقيق حلم الحصول على كأس العالم، وبالفعل كان الصديق المقرب من أفضل لاعب في العالم حسبما يرى الكثيرون، جندياً مقاتلاً في ملعب الأرجنتين.



تدخل ماسكيرانو الشهير على روبن في كأس العالم بالبرازيل

ويذكر الأرجنتينيون تدخله الرائع على الهولندي آريين روبن في نصف النهائي، عندما كان الأخير في مواجهة مرمى سيرجيو روميرو، إلا أن "المقاتل" حمى مرمى منتخبه من تلقي الهدف القاتل، وصعد "ألتانغو" إلى النهائي قبل الخسارة بهدف ماريو غوتزه، من الألمان كذلك.

وبعد مرور 4 أعوام من تلك الخسارة، يؤمن ماسكيرانو بأن القتال على كل كرة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الحلم، وبعمر 34 عاماً يعرف تماماً أن الفرصة الأخيرة توجد في روسيا، ولن تتكرر بالنسبة له ولجيل أرجنتيني جديد قد يترك الكرة دون ملامسة كأس العالم.