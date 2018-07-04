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سامي الجابر يختار أفضل لاعب في العالم 2018

المصدر: العربية.نت
الجابر في مباراة السعودية وفرنسا خلال كأس العالم 1998
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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي ولاعبه السابق، عضواً ضمن قائمة اختيار أفضل لاعب في العالم.
وضمت القائمة التي اختارها الفيفا برئاسة جياني إنفانتينو 13 عضوا أبرزهم الظاهرة البرازيلية رونالدو، والإنجليزي فرانك لامبارد، والبرازيلي كارلوس بيريرا، والإيطالي فابيو كابيلو، والبرازيلي كاكا، والإيفواري ديديه دروغبا.


وبعدها يجرى التصويت على اختيار أفضل لاعب في العالم من بين المرشحين العشرة ، وذلك بمشاركة قادة المنتخبات ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير ، ويجرى التصويت بين 23 يوليو والعاشر من أغسطس.

ويجرى تتويج اللاعب الفائز بأعلى عدد من الأصوات ، بجائزة أفضل لاعب في العالم ، في حفل توزيع جوائز الفيفا في 24 سبتمبر بالعاصمة البريطانية لندن.

وتجدر الإشارة إلى أن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، قد احتكرا جائزة أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام العشرة الماضية ، برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

كذلك يشهد الحفل تتويج أفضل لاعبة كرة قدم في العالم وأفضل مدرب وأفضل مدربة وأفضل حارس مرمى وصاحب أفضل هدف ، إلى جانب تقديم جائزة اللعب النظيف للفرق.

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