روما يضم الفرنسي نزونزي إلى صفوفه

أعلن روما الإيطالي يوم الثلاثاء التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي ستيفن نزونزي، قادما من إشبيلية الإسباني لمدة أربعة أعوام، في أول عملية انتقال للاعب فرنسي من ضمن تشكيلة المنتخب الذي توج في يوليو الماضي بلقب كأس العالم.

وأكد النادي الإيطالي في بيان: التعاقد مع بطل العالم لاعب خط الوسط ستيفان نزونزي في صفقة طويلة الأمد، مشيرا الى أن اللاعب البالغ من العمر "29 عاما" ينضم إلى الفريق لقاء بدل أولي يبلغ 26,65 مليون يورو، تضاف إليها حوافز ومكافآت تصل قيمتها الى أربعة ملايين.

وأوضح نادي العاصمة الإيطالية أن اللاعب وافق على عقد لأربعة أعوام، وسيرتدي القميص الرقم 42.

وكان اللاعب وصل يوم الثلاثاء الى روما، بحسب ما أظهر شريط مصور نشره النادي، قبل أن يخضع للفحص الطبي. وأظهر الشريط الذي نشره النادي، وصول اللاعب إلى مطار تشامبينو حيث انتظره العشرات من مشجعي "جالوروسي" وهم يصيحون "نزونزي، نزونزي".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن روما توصل إلى اتفاق مع إشبيلية لضم نزونزي بصفقة مقدرة بثلاثين مليون يورو.

وكانت تقارير صحافية، لاسيما من صحيفة "ليكيب" الفرنسية وشبكة "سكاي" الإيطالية، قد أشارت في الأيام الأخيرة إلى أن نزونزي في طريقه إلى روما لتوقيع عقد لأربعة أعوام.

وكان نزونزي يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2020. وفي روما، سيكون الفرنسي بديلا من البلجيكي راديا ناينغولان المنتقل إلى إنتر، وهو سيلتقي في نادي العاصمة مجددا بالمدير الرياضي الإسباني مونتشي الذي عمل سابقا في إشبيلية واستقدم اللاعب من ستوك سيتي الإنجليزي في 2015.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى اهتمام باريس سان جرمان بطل فرنسا بالتعاقد مع اللاعب الفارع الطول "1,97 م" والذي كان احتياطيا مع المنتخب المتوج بلقب مونديال روسيا، بالإضافة إلى أرسنال الإنجليزي الذي يشرف عليه المدرب السابق لإشبيلية الإسباني أوناي إيمري.

وحمل نزونزي "9 مباريات دولية" ألوان أميان "2007-2009"، بلاكبيرن روفرز الإنجليزي "2009-2012" ثم ستوك سيتي حتى 2015 عندما انضم إلى إشبيلية الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي في 2016.