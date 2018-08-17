دياز: أعرف الهلال.. ولدي فريق جديد

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد أنه يعرف الهلال جيدا بحكم أنه سبق ودرب الفريق لمدة عامين في 2016 و2017، وأن الاتحاد أكمل تحضيراته لمواجهة السوبر التي تجمع الفريقين يوم السبت على استاد "لوفتوس رود" التابع لنادي كوينز بارك رينجيرز الإنجليزي.

وقال دياز في المؤتمر الصحافي يوم الجمعة والذي يسبق اللقاء: المباراة تجمع فريقين كبيرين، ونتمنى أن يقدما مباراة جيدة للجماهير التي ستحضر المواجهة، وأن تمتلئ المدرجات بالحضور.

وأضاف: الهلال يعرفني أيضا، وبالنسبة لنا استعدينا بشكل جيد للمواجهة بالرغم من أن الفريق يعتبر جديدا على مستوى العناصر.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن الكرة السعودية تشهد نقلة كبيرة على كافة المستويات، بعد العمل الذي أشرفت عليه الهيئة العامة للرياضة وعقب زيادة عدد الأجانب في دوري المحترفين السعودي.

وتابع: نحن جاهزون للمواجهة ونطمح لخوض المباراة بإيقاع قوي.

وأشار إلى أن فريقه يمتلك 3 حراس على مستوى عال، وأكد جاهزيتهم جميعا للمباراة، واختتم: ربما نفتقد فواز القرني الذي تعرض للإصابة وهو ليس في أتم جاهزيته.