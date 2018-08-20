ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويقتنص بطولة سينسيناتي

حقق نوفاك ديوكوفيتش أخيرا اللقب الذي كان ينقصه بعد فوزه على غريمه المصنف الثاني عالميا روجر فيدرر 6-4 و6-4 ليتوج ببطولة سينسيناتي للأساتذة للتنس يوم الأحد وبات أول لاعب يفوز بكل بطولات الأساتذة.

وخاض ديوكوفيتش نهائي سينسيناتي خمس مرات، منها ثلاث أمام فيدرر، وخسر فيها جميعا لكنه أنهى العقدة بعد انتفاضة رائعة أعقبت خضوعه لجراحة بالمرفق.

وأصبح بطل ويمبلدون أول لاعب يكمل السجل الذهبي بالفوز بكل بطولات الأساتذة التسع منذ انطلاقها في 1990.

وقال اللاعب الصربي بعد التغلب على فيدرر بطل سينسيناتي سبع مرات: بالتأكيد هذه لحظة مميزة بالنسبة لي، أقف هنا لأول مرة وأنا أحمل اللقب.

وأضاف: عانيت خلال فترات صعبة، إنها مرحلة متقلبة بمسيرتي بعد الإصابة والخضوع لجراحة في وقت مبكر هذا العام، ويبدو أنه من غير المعقول أن استعيد مستواي هكذا بالفوز في ويمبلدون ثم الفوز بلقب سينسناتي لأول مرة.

وفاز ديوكوفيتش في آخر ثلاث مواجهات ضد فيدرر معززا تفوقه في المواجهات المباشرة بتحقيق 24 انتصارا مقابل 22 للأستاذ السويسري خلال مسيرة طويلة من التنافس.

وسيحسن ديوكوفيتش صاحب المركز العاشر عالميا تصنيفه ليرتقى للمركز السادس وسيشارك في بطولة أمريكا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر وسط توقعات قوية بحصد اللقب للمرة الثالثة.