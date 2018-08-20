صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة الأفضل أوروبياً

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" يوم الاثنين القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017- 2018، والتي ضمت النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا إلى جانب الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين توجا مع ريال مدريد بلقب دوري الأبطال.

وكان مودريتش ورونالدو ضمن تشكيلة ريال مدريد التي فازت على ليفربول 3 - 1 في مايو الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا بكييف ،وتوج على اثرها الريال باللقب للموسم الثالث على التوالي.

كذلك وصل مودريتش ضمن صفوف المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا ، ونال بجائزة أفضل لاعب في المونديال، أما النجم البرتغالي رونالدو الذي يلعب حاليا ليوفنتوس الإيطالي ، فقد توج هدافا لدوري الأبطال للموسم السادس على التوالي.

وحسمت القائمة عبر تصويت من قبل 80 مدربا للفرق المشاركة بدور المجموعات بكل من بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ويجرى الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا في 30 أغسطس الجاري خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لكل من البطولتين لموسم 2018 - 2019 .

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي ، دييغو جودين وأنطوان غريزمان لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني الفائر باللقب ، ودميتري باييه لاعب مارسيليا الفرنسي الوصيف.

أما قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة ، فضمت أدا هيغربرج وأماندين هنري لاعبتي ليون بطل دوري أبطال أوروبا للسيدات ، وبرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الألماني وصيف البطل.