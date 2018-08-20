ليستر يجدد عقد النيجيري نديدي

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن ليستر سيتي الإنجليزي أنه جدد عقد لاعب خط وسطه النيجيري ويلفريد نديدي يوم الأحد لمدة ستة أعوام ، تنتهي في 2024 .

وكان نديدي "21 عاما" ، الذي شارك في جميع المباريات الثلاث للمنتخب النيجيري في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، قد انضم إلى ليستر سيتي قادما من جينك البلجيكي في يناير 2017 .

وقال نديدي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي على الإنترنت: استمتع بكل لحظة أقضيها بهذا النادي، لذلك أنا سعيد للغاية بالاستمرار هنا لستة أعوام أخرى.

وأضاف: أتطلع ، مع زملائي وجماهيرنا، إلى المزيد من اللحظات الرائعة القادمة.