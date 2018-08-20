نيجيريا تعترف برئيس الاتحاد لتجنب حظر "فيفا"

اعترفت نيجيريا برئيس اتحاد الكرة المنتخب يوم الاثنين قبل دقائق من انتهاء المهلة المحددة والتعرض للإيقاف من الاتحاد الدولي "فيفا" وبالتالي حرمانها من خوض مباريات دولية.

وقال "فيفا" إنه سيفرض عقوبة الإيقاف على نيجيريا، وبالتالي استبعاد المنتخب من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لو لم تعترف برئيس الاتحاد المنتخب بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وفاز أماغو بينيك برئاسة الاتحاد النيجيري في انتخابات معترف بها من "فيفا" في 2014. وفاز غريمه كريس غيوا بنزاع قانوني طويل حول توليه رئاسة اتحاد الكرة في يونيو .

وكان "فيفا" أوقف غيوا خمس سنوات بسبب مخالفة لوائح الاتحاد المحلي وميثاق قيم "فيفا" في فبراير 2017 لكنه يبدو تلقى دعما من الحكومة النيجيرية.

وطلب وزير الرياضة سولومون دالونع الحضور لمقر الاتحاد الدولي، ضمن بعثة تضم غيوا، ومقابلة الرئيس جياني إنفانتينو لكن "فيفا" رفض، وأصدر يوم 14 أغسطس الماضي تحذيرا أخيرا لنيجيريا قبل فرض الإيقاف.

وكتب المتحدث باسم ييمي أوسينباغو نائب رئيس الاتحاد النيجيري على تويتر الساعة 10:38 بتوقيت غرينتش أن نيجيريا أبلغت "فيفا" بالفعل بموقفها الواضح بالاعتراف بالاتحاد بقيادة أماغو بينيك وبأنه المسؤول الحالي والوحيد عن اللجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري.

وأكد أن الحكومة النيجيرية ستعمل مع كل الأطراف لحل النزاع في الوقت المناسب، ولم يتسن الحصول على تعليق من "فيفا" على موقف الاتحاد النيجيري.

وأبلغ بينيك رويترز عبر الهاتف أن "فيفا" لن يفرض أي عقوبة وأنه في اتصالات مع الحكومة النيجيرية كما أكد محمد سانونسي الأمين العام للاتحاد تحت قيادة بينيك أن الأمور تسير بشكل جيد.

ومن المقرر أن تلتقي نيجيريا مع سيشل في تصفيات أمم افريقيا 2019 في الثامن من سبتمبر المقبل.