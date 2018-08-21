هاري كين: لم نعد صغارا ويجب أن نحصد الألقاب

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا إن فريقه قطع خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة ووصل إلى المرحلة التي ينبغي فيها إحراز الألقاب لمواصلة التطور.

وأبلغ كين وسائل إعلام بريطانية: نحن فريق قطع خطوات عملاقة في فترة قصيرة والسبيل الوحيد لمواصلة ذلك هو بدء الفوز بالألقاب، الفريق لم يعد صغيرا بأي شكل، لقد وصلنا إلى عمر حيث أصبحنا أكثر خبرة ونريد الفوز، يجب أن نحاول فعل ذلك.

ويستمتع توتنهام، الذي لم يحرز أي لقب منذ كأس رابطة الأندية المحترفة في 2008، بفترة من الاستقرار تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي يقضي موسمه الخامس.

وقال كين: أعتقد أننا وصلنا إلى قمة مستوانا، وهذا الموسم الخامس للمدرب والكثير منا حضر كل تلك الفترة.

وأضاف: عندما تملك فريقا يعرف بعضه على مدار هذه الفترة الطويلة فإن كل لاعب يعرف كيف يلعب باقي زملائه، ويدرك كيفية تحفيز الجميع خارج الملعب وهذا ما نملكه.