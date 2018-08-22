رونالدو: قرار الرحيل كان سهلاً والريال أصبح من الماضي

قال النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأربعاء، إن الرحيل عن فريقه السابق ريال مدريد الإسباني للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، كان قراراً سهلاً.

ورحل رونالدو عن قلعة "سانتياغو برنابيو" بعد فترة من التألق دامت تسعة أعوام بقميص الريال، توج خلالها بأربعة ألقاب ببطولة دوري أبطال أوروبا، لينتقل إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين جنيه استرليني.

وأعرب رونالدو "33 عاما" عن دهشته من الاستقبال الذي تلقاه عندما ظهر للمرة الأولى في ملعب يوفنتوس، مشيرا إلى أنه يتطلع لتحقيق طموحات ضخمة مع فريقه الجديد في الفترة المقبلة.

وقال رونالدو في مقطع فيديو بثته خدمة "دازن"، التي تسمح بمشاهدة كرة القدم عبر أجهزة مختلفة من الهواتف الذكية إلى أجهزة التلفاز الذكية: لم أتوقع مطلقا أن ألعب في هذا الفريق، لكن بعض الأمور تحدث بصورة طبيعية، بالنسبة لي كان قرارا سهلا، ما حدث في مدريد أمر مذهل، توجت بكل شيء، أسرتي تعيش هناك، لكن الريال أصبح جزءا من الماضي الآن.

وأضاف رونالدو: التفاصيل الصغيرة تصنع فارقا كبيرا في نهاية اليوم، أود أن أقول إن ما رأيته في الملعب ساعدني، وبالطبع عندما بدأت الجماهير تهتف لي، كنت أشعر بالذهول حقا.

وتابع اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات: إن الأمر فاجأني بشدة لأن هذا لم يحدث قط في حياتي، لذلك كانت لحظة لا تصدق.

ويسعى رونالدو لإعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن يوفنتوس منذ عام 1996، كما يتطلع لقيادة الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" للفوز بالثنائية المحلية الدوري الإيطالي والكأس للموسم الخامس على التوالي.