سيرينا تتصدر قائمة أعلى الرياضيات أجراً

احتلت الأميركية سيرينا وليامز قائمة فوربس لأعلى الرياضيات أجراً في 2018 للعام الثالث على التوالي وفقاً للقائمة السنوية المعلنة يوم الثلاثاء وسط سيطرة من لاعبات التنس.

وقالت فوربس إن سيرينا، التي عادت إلى منافسات التنس في مارس بعد الإنجاب في سبتمبر الماضي، نالت 62 ألف دولار بسبب الانتصارات على مدار العام، لكنها حصلت على 18.1 مليون دولار بسبب امتلاكها شخصية وشعبية لا مثيل لها بين النساء في الرياضة والارتباط بعقود رعاية ضخمة وغيرها من العقود.

وتجني سيرينا، التي ستحاول في بطولة أميركا المفتوحة معادلة الرقم القياسي للأسطورة مارجريت كورت بتحقيق 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، أموالا خارج الملعب تعادل مثلي أي رياضية أخرى.

وجاءت الدنماركية كارولين وزنياكي، التي حصدت لقبها الأول في أستراليا المفتوحة هذا العام، في المركز الثاني في القائمة بعدما حصلت على 13 مليون دولار، بينما احتلت الأميركية سلون ستيفنز بطلة أميركا المفتوحة المركز الثالث "11.2 مليون دولار".

وكان المركز الرابع من نصيب الإسبانية جاربين موغوروزا "11 مليون دولار" فيما جاءت الروسية ماريا شارابوفا خامسة بعدما حصلت على 10.5 مليون دولار.

وهيمنت لاعبات التنس على قائمة أول عشر رياضيات باستثناء وجود الهندية بي.في سيندهو لاعبة الريشة الطائرة "8.5 مليون دولار" وسائقة السيارات المعتزلة دانيكا باتريك "7.5 مليون دولار" في المركزين السابع والتاسع على الترتيب.

وكانت فوربس أعلنت في يونيو قائمة بأعلى 100 رياضي أجرا في العالم ولم تتضمن أي امرأة.

وفي العام الماضي كانت سيرينا المرأة الوحيدة في تلك القائمة لكنها خرجت هذا العام في ظل الحصول على فترة راحة بسبب الإنجاب.