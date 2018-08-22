فالفيردي يكشف عشوائية الأبطال ويترقب أثر رحيل رونالدو

أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أنه يترقب رؤية تأثير رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ريال مدريد الغريم التاريخي لفريقه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بطولة الدوري الإسباني "الليغا" هي المفضلة لفريقه.

وقال فالفيردي في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونة: يبدو أن رحيل رونالدو أنهى المنافسة بينه وبين ميسي لأنه دائما عندما تتحدث عن أحدهما فإنك تتحدث أيضا عن الآخر، أترقب مثل باقي الناس مدى تأثير هذا الأمر على لعب ريال مدريد وأترقب رد فعل ريال مدريد في موسم الانتقالات الحالي.

وأشار المدرب الإسباني إلى احتمالية أن يكون عالم كرة القدم قد بدأ حقبة تتميز بأسلوب تكتيكي معين، وضرب مثلا على هذا الأمر ببطولة كأس العالم الأخيرة.

واستطرد فالفيردي قائلا: كانت هناك فرق، مثل فرنسا، نجحت في السيطرة على مناطق معينة في الملعب كما تتمتع بدفاع قوي وهجوم جيد، في الوقت الذي فشلت فيه فرق أخرى في التقدم رغم براعتها في الاستحواذ مثل إسبانيا، إنه أمر يدفع للتفكير.

وشدد مدرب الفريق الكتالوني على أن التركيز في "الليغا" له أولوية كبيرة لديه، وأكمل قائلا: فيما يتعلق ببداية هذا الموسم، أحب أن أحافظ على الاستمرارية والانتظام والتفوق والشعور بالجماعية التي كنا نتمتع بها في الموسم الماضي.

وأوضح فالفيردي أن بطولة دوري أبطال أوروبا تتسم بقدر من العشوائية قد يسمح لأي فريق الفوز بها بغض النظر عن حالته الفنية، واختتم قائلا: أفضل طريقة تؤهلك للتطلع للفوز بكل شيء هو أن تكون الأفضل من اليوم الأول وحتى الأخير، وهذا تضمنه لك بطولة الدوري وحسب، لأن دوري الأبطال مثله مثل المونديال يمكن الفوز به أو خسارته في 10 دقائق.