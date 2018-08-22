مخيتاريان: إيمري حافظ على فلسفة فينغر

قال هنريك مخيتاريان إن أرسنال لا يزال يتأقلم مع أسلوب اللعب الجديد بإعداد الهجوم من الخلف مطالبا بحصول المدرب أوناي إيمري على وقت أطول لتنفيذ فلسفته الخاصة.

وبدأ أرسنال الدوري بالخسارة 2-صفر أمام مانشستر سيتي حامل اللقب قبل أن يتعثر 3-2 أمام تشيلسي في الجولة الماضية، وانتقد كثيرون الأسلوب الخططي لإيمري مطالبين باللعب بأسلوب دفاعي أكبر.

وأبلغ مخيتاريان شبكة سكاي سبورتس: لكل شخص رأيه، نحن ندرك جيدا ماذا نلعب وكيف يجب أن نلعب، الشيء الوحيد الذي ينبغي عمله هو العمل بجدية والثقة في أنفسنا واستغلال الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف.

وأضاف: نحن نصنع الفرق، ربما نحن لسنا جيدين بالشكل الكافي للتسجيل لكن أعتقد أن هذا سيحدث في المباريات القليلة ببداية الموسم.

وأكد مخيتاريان دعمه للمدرب الإسباني، الذي تولى المسؤولية خلفا لأرسين فينغر، في الوصول إلى التوازن المطلوب بين الهجوم الدفاع، وقال: إيمري أبقى فلسفة فينغر لكنه يواصل البناء عليها، هذا ليس سهلا لكني أعتقد أنه يؤدي عمله بشكل سليم.

وتابع: يريد لعب كرة القدم والسيطرة على المباراة وهذا ما نفعله، من المهم مواصلة التحلي بالإيجابية والثقة في أنفسنا ومواصلة العمل بنفس الطريقة وستأتي النتائج بعد ذلك.

ويستضيف أرسنال منافسه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.