"طبق أمعاء" وملابس نسائية.. عقوبات غريبة ضد لاعبي الكرة

أعلنت إدارة فولفسبورغ الألماني يوم الأربعاء أنها تدرس تشديد العقوبات على اللاعبين، عن طريق فرض عقوبات غير تقليدية للاعبين في حالة ارتكاب مخالفات، ويتضمن إلزام اللاعبين بغسيل الصحون بعد الوجبات الجماعية.

وشهدت أندية كرة القدم العديد من العقوبات الغريبة التي تفرضها الاتحادات الوطنية وإدارات الأندية والمدربين على اللاعبين، في حالة ارتكاب الأخطاء أو عدم الالتزام والخروج عن النص.

وتعد العقوبة التي فرضها مدرب نادي بارتيك ثيسل الاسكتلندي على اللاعب غاري فرايزر الأغرب، حيث تم إجباره على ارتداء زي نسائي وردي خلال تدريبات الفريق، وذلك بسبب تراجع مستواه وكسله في أداء التدريبات.

وبسبب ثلاث هزائم متتالية لمانشستر يونايتد الإنجليزي، اتخذ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قرارا بمنع اللاعبين من ركوب الطائرة الخاصة التي كانت ستقلهم إلى مقر إقامتهم بعد مواجهة فينورد الهولندي، وأجبر اللاعبون على ركوب القطار، وعاقبهم أيضا بإجراء حصة تدريبية في موقف السيارات قبل إحدى المباريات في كأس الرابطة.

وفرض بانيك أوسترافا التشيكي عقوبة على اللاعبين، بترميم النادي من أجل دفع اللاعبين على بذل جهود أعلى في المباريات وللتخلص من سلسلة الهزائم التي لازمتهم، واضطر اللاعبون لحمل أدوات العمال والمجارف وخراطيم المياه والمناشير في الصباح الباكر كل يوم لترميم النادي.

كما منع سينيسا ميهايلوفيتشا المدير الفني السابق لميلان الإيطالي اللاعبين من العودة إلى منازلهم بعد هزيمة الفريق من أتلاتنا، وأدخلهم في معسكر مغلق لمدة 7 أيام.

وتعد عقوبة المدافع البرتغالي ريكاردو فيريرا لاعب فريق فوتبول كلوب السويسري الأغرب، والتي فرضها الاتحاد السويسري، حيث صدر قرار بإيقافه عن ممارسة اللعبة لمدة 50 عاما، بعدما قام برمي الحكم بالكرة في إحدى مباريات الدرجة الرابعة ورش الحكام بالمياه أيضا، وعلق اللاعب: توقعت أن يكون الإيقاف لمدة عام أو عامين، لكن 50 سنة !، تعني أن الإيقاف سينتهي في 2064 وسيكون عمري وقتها 78 سنة.

كما أصدر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قرار ينص على حرمان اللاعبين أصحاب الوزن الزائد من التدريب مع الفريق الأول ونقلهم إلى تدريبات الرديف.

وكان رئيس نادي أف سي ويمبلدون يعاقب اللاعبين في حال الخسارة بأكثر من خمسة أهداف بتناول عشاء يتكون من أمعاء الأغنام وأطباق مقززة تزعج اللاعبين، وفي حالة الخسارة بهدف أو هدفين يقود الفريق إلى دار الأوبرا.

وأعلن نادي زوليا إف سي الفنزويلي، طرد لاعبين من الفريق بسبب تعاملهما المشين مع قطة، قام اللاعبان بتعذيبها قبل رميها من نافذة مبنى النادي، وقرر بعدها النادي الاستغناء عنهما نهائيا.

واضطر جاك كارول مدافع باتريك ثيسل الاسكتلندي، لخوض تدريبات الفريق بلباس عضلات غريب، وذلك بعدما اختاره المدرب كأسوأ لاعب في الفريق.