غودين يوضح موقف لاعبي الأوروجواي بعد تدخل "فيفا"

قال دييغو غودين قائد أوروجواي إن لاعبي المنتخب يؤيدون تدخل الاتحاد الدولي "فيفا" محليا وإن مراجعة العقود التي وقعها الاتحاد الوطني ضرورية ولا غنى عنها.

وأعلن "فيفا" يوم الثلاثاء أنه سيتولى إدارة اتحاد أوروجواي والتأكد من إقامة انتخابات حرة ونزيهة لمنصب الرئيس بحلول فبراير المقبل.

وقال المدافع غودين قائد أوروجواي في كأس العالم في روسيا إن لاعبي المنتخب يؤيدون بشدة القرار وإنه من الضروري جلب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتعدد إلى اتحاد أوروجواي.

وكتب مدافع أتلتيكو مدريد في حسابه على "تويتر": حان الوقت لكرة القدم في أوروجواي لكي تدار بإرادة كل المشاركين وليس بالضغط الخارجي من أجل مصالح طرف ثالث.

واستقال فيلمار فالديز رئيس اتحاد أوروجواي من منصبه بشكل مفاجئ في يوليو، وتأجلت الانتخابات لتحديد خليفته وسط تساؤلات حول شرعية باقي المرشحين.

وتسبب غياب قيادة لاتحاد أوروجواي في عدم توقيع المدرب اوسكار تاباريز الموجود منذ فترة طويلة على عقد جديد وتولى منصبه بشكل مؤقت فابيان كويتو مدرب منتخب تحت 20 عاما.

وسيتولى كويتو قيادة المنتخب في مباراة ودية الشهر المقبل ضد المكسيك في الولايات المتحدة.