فالفيردي يدافع عن سواريز ويضع له الأعذار

يواصل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على فريق بلد الوليد، يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري، حيث يأمل الفريق أن يتمكن لويس سواريز من استعادة حاسته التهديفية، في الوقت نفسه يحل ريال مدريد ضيفا على فريق جيرونا يوم الأحد المقبل.

وتوج فريق برشلونة بلقب الدوري في الموسم الماضية ولكن سواريز احتاج لعدة أشهر ليجد أفضل مستوياته.

وكان المهاجم الأورغواياني محور الحديث قبل رحلة الفريق إلى بلد الوليد بعد أدائه المخيب للآمال أمام ألافيس في الجولة الأولى من الدوري، وسجل سواريز ثلاثة أهداف فقط في أول 14 مباراة لبرشلونة في كافة البطولات خلال الموسم الماضي، وهناك بعض المخاوف من أن سواريز سيحتاج لوقت أطول للدخول في أجواء المنافسة هذا الموسم.

وكتبت صحيفة "دياريو" التي تصدر في مدينة برشلونة: مهاجم فريق برشلونة أظهر في مواقف عديدة أنه هداف من طراز فريد، يحتاج لبعض الوقت للدخول في الأجواء ولكن عندما يدخل في الأجواء لا يمكن إيقافه.

وسيجد سواريز في بلد الوليد، الصاعد حديثا، فريقا سيعتمد على طريقة دفاعية بحتة في محاولة لإحباطه هو وفريق برشلونة.

وأحبط فريق بلد الوليد، الذي يدربه سيرجيو غونزاليز سوريانو، فريق آخر من إقليم كتالونيا، هو جيرونا، في مباراتهما الافتتاحية حيث تعادلا سلبيا، وسيلعب أمام برشلونة، الذي يدربه إرنستو فالفيردي، بطريقة دفاعية أكثر من التي ظهر بها.

ودافع مدرب برشلونة عن سواريز أمام الانتقادات الموجهة لأدائه في كأس السوبر الإسباني وأمام ألافيس.

وقال فالفيردي للصحافيين: إن لويس بخير. لقد عاد لتوه من عطلته عقب المشاركة في كأس العالم، لذلك فإنه يعود بالتدريج لمستواه ولكنه يبدو جيدا.

وأضاف: لويس هداف، إنه مقدام في منطقة الجزاء، نعلم ما يعطيه لنا، بعيدا عن نجاحه. القتال يظل دائما موجودا، العام الماضي في البدايات، كانت هناك انتقادات لأنه احتاج لبعض الوقت ليبدأ التسجيل، ولكن بعدما سجل لم يتوقف. إنه يضمن قتالا أمام المرمى. إنها مسألة صبر ومثابرة، وما يملكه سواريز هو المثابرة.

وكانت آخر زيارة قام بها برشلونة لملعب جوسي زورييلا، في 8 مارس 2018 تحت قيادة خيراردو مارتينو، حيث انتهت آمال الفريق بالتتويج بلقب الدوري عقب الخسارة صفر - 1، وانتهى الموسم بفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري.