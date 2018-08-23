كلوب يدافع عن أوزيل بعد قضية "الصورة"

دافع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن مواطنه مسعود أوزيل قائلا إن الانتقادات التي وجهت للاعب وسط أرسنال بسبب صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاءت نتيجة تضليل تام وتمثل محض هراء.

وتعرض أوزيل لانتقادات بسبب مستواه في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، حيث خرجت ألمانيا المدافعة عن اللقب من دور المجموعات ليعتزل اللاعب البالغ من العمر "29 عاما" اللعب الدولي الشهر الماضي، بسبب ما لاقاه من عنصرية وعدم احترام نتيجة أصوله التركية.

وقال كلوب لمحطة سبورت1 التلفزيونية الألمانية: يمثل هذا نموذجا واضحا للتضليل التام وهو يعد محض هراء بالطبع، في عالم السياسة فإن الأشياء الصغيرة هي التي تظهر على الساحة بينما يتم دوما تنحية الأمور الكبيرة من أجل الاستمرار، من الطبيعي أن الأذكياء يميلون للسكوت لأنه ليس من السهل الإفصاح عن الأمور الصحيحة.

وأضاف: تجد أن هؤلاء الذين لا يملكون أي فكرة عن الموضوع هم أصحاب الصوت العالي في مثل هذه المناقشات.

وتعرض أوزيل وزميله ايلكاي غوندوغان، وهو من أصول تركية أيضا وظهر في صورة مع أردوغان، لصيحات استهجان من قبل الجماهير الألمانية في مباريات استعدادية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.

وقال كلوب الذي درب غوندوغان لاعب مانشستر سيتي أثناء توليه مهمة بروسيا دورتموند من قبل: لا أشك في هؤلاء الأشخاص وخاصة فيما يتعلق بولائهم لبلادنا، الشيء الوحيد المختلف هو أنهما يملكان شيئا آخر إضافيا وهو أصولهما... هذا جميل.