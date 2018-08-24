آل الشيخ.. المكافأة تسابق الإنجاز

اعتاد الرياضيون في السعودية على تفاعل سريع من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارتي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، بعد تحقيق أي منجز رياضي على صعيد الألعاب الفردية والجماعية، وكان آخر ما فعله تقديم مكافآت مالية للمنتخب السعودي تحت 21 عاماً بعد فوزه على الصين 4-3 في دورة الألعاب الآسيوية، وتقديم مكافأة مالية للرامي حسين الحربي بعد تحقيقه الميدالية الفضية في ذات الدورة.

وقدم آل الشيخ 20 ألف ريال سعودي لكل لاعب من لاعب المنتخب السعودي تحت 21 عاماً بعد فوزهم على الصين 4-3 وتأهلهم إلى الدور ربع النهائي، وكذلك قدم 300 ألف ريال للرامي الحربي في ذات اليوم، وعقب دقائق فقط من تحقيق الإنجازين.

وقبل أيام، انتظر لاعبو المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة أقل من نصف ساعة بين حصولهم على كأس العالم في السويد، ومكالمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة يهنئهم بها ويقدم لهم مكافآت مالية رغم تواجده في لندن حينها لحضور مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال واتحاد جدة.

وعندما حقق عبدالرحمن الخليوي برونزية الفردي في بطولة العالم للبولينغ، تلقى تهنئة من آل الشيخ ومكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال للاعب الشاب، وكذلك فعل المثل عندما تأهل منتخب السعودية لكرة اليد إلى كأس العالم 2019، وقدم 50 ألف ريال لكل لاعب شارك في تحقيق المنجز.

وفي أكتوبر من العام الماضي، لم يلبث الثنائي نواف المالكي وسند السفياني إلا بضع دقائق بعد تحقيقهما ذهبية وبرونزية بطولة العالم للناشئين في الكاراتيه حتى قدم لهما آل الشيخ مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال و50 ألفاً عقب تتويجهما في إسبانيا.

وعلى صعيد الأندية السعودية ومشاركاتها الخارجية، كان رئيس الهيئة العامة للرياضة داعماً لها في بطولة دوري أبطال آسيا، وقدم مبلغ 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد تجاوز بيروزي الإيراني في نصف النهائي، كما قدم 10 آلاف ريال لكل لاعب من أهلي جدة بعد وصوله إلى ثمن النهائي.

وبعيداً عن الرياضيين، قدم الرئيس الشاب 100 ألف ريال لخلف البلوي (79 عاماً) والذي كان أكبر مشارك في ماراثون الرياض الدولي الذي أقيم مطلع العام الجاري.