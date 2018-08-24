الأخضر الأولمبي يتجاوز الصين برباعية في الآسياد

تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ8 في دورة الألعاب الآسيوية "الآسياد" بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على الصين في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الجمعة على استاد باتريوت كاندراباغا بإندونيسيا.

وأنهى الأخضر الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها كل من هارون كمارا "هدفين" وسعد علي السلولي، قبل أن يعود هارون كمارا ويسجل الرابع في الشوط الثاني والثالث الشخصي له، فيما أحرز المنتخب الصيني ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة ربع النهائي يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر أن يحدد طرف المواجهة في وقت لاحق.