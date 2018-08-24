زيدان يكشف لأصدقائه رغبته أخذ منصب مورينيو

أبلغ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أصدقائه المقربين أنه يخطط لتولي المسؤولية الفنية لمانشستر يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية يوم الجمعة : يمر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بضغوط شديدة مع مانشستر يونايتد، خصوصا في ظل المشاكل الجارية بينه وبين الدولي الفرنسي بول بوغبا، وعدم رضاه من إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي، بسبب عدم إبرام تعاقدات مهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويشعر المدرب البرتغالي بأن وودوارد قلص فرصته في منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الممتاز.

وتعاقد اليونايتد مع البرازيلي فريد و المدافع الشاب ديوغو دالوت من بورتو والحارس الاحتياطي لي غرانت.

وأشارت "ميرور" إلى أن هزيمة الفريق من برايتون 3-2 في الجولة الماضية بالدوري أثارت أجواء من التوتر داخل معقل "أولد ترافورد"، وقالت الصحيفة البريطانية: مورينيو ليس لديه خطط للتخلي عن منصبه كمدرب، إلا أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد وضع بالفعل قائمة بالبدائل المتوقعة والتي تشمل زيد الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.