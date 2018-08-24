سيلفا جاهز لاستغلال إصابة كيفن دي بروين

قدم برناردو سيلفا بداية مشجعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي إنه شعوره باستقرار أكبر في موسمه الثاني هو العامل الحاسم في ذلك.

وبعد أداء واثق في الفوز على تشيلسي في درع المجتمع أحرز سيلفا هدفا في الفوز 2-صفر على أرسنال في افتتاح الدوري ومن المتوقع أن يشارك لاعب موناكو السابق بشكل أكبر بعد إصابة كيفن دي بروين.

وأبلغ سيلفا موقع النادي الرسمي: أشعر بحالة أفضل كثيرا وتأقلمت مع الفريق، اعتقد أنه في الموسم الثاني من الطبيعي أن تشعر أنك في بيتك وهذا بالتأكيد ينطبق علي.

وسحق سيتي ضيفه هدرسفيلد تاون 6-1 يوم الأحد الماضي ليحافظ على بدايته المثالية هذا الموسم وشدد اللاعب البرتغالي على أن الفريق يجب أن يواصل ذلك، وأضاف قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت: نعلم أن علينا الاجتهاد أكثر في الشهور المقبلة لكن من الرائع أن نبدأ الموسم بهذا الشكل.