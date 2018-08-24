مدافع ألمانيا يبدي أسفه لاعتزال أوزيل

أبدى الألماني الدولي أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي الإنجليزي، أسفه إزاء قرار مسعود أوزيل باعتزال اللعب الدولي وإنهاء مشواره مع المنتخب الألماني، وذلك في أعقاب حالة الجدل والانتقادات التي واجهها أوزيل بسبب لقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتقاط الصور معه.

وقال روديغر في مقابلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه شعر بالحزن إزاء كيفية تطور الأمور، مؤكدا إنه دائما ما كان يتطلع إلى ما يقدمه أوزيل عندما يشارك ضمن صفوف المنتخب الألماني.

وأضاف روديغر: من المؤسف أنه لن يكون متواجدا مع المنتخب الآن.

وكان أوزيل قد أعلن قراره باعتزال اللعب الدولي في 22 يوليو موجها انتقادات للاتحاد الألماني ورئيسه راينهارد غريندا ، وقد أبدى شعوره بالعنصرية وعدم الاحترام ، وذلك عقب صدمة خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ودافع روديغر عن أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي قائلا: بشأن إخفاق المنتخب الألماني بعد أربعة أعوام من تتويجه بمونديال 2014، جميعنا بالتأكيد نستحق اللوم، وليس أفراد بعينهم.