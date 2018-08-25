الاتحاد يتعثر بالتعادل أمام الوصل في البطولة العربية

تعادل اتحاد جدة 1-1 أمام ضيفه الوصل الإماراتي يوم الجمعة في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله الجوهرة المشعة في ذهاب الدور الـ 32 لبطولة الأندية العربية.

وفرط الاتحاد في فرصة تحقيق أول انتصار على ملعبه، حيث فاجأ الوصل مضيفهم بهدف مبكر بعد مرور 12 دقيقة بعدما نجح مهاجمه البرازيلي فينوس ليما بتسجيل هدف السبق بعدما أكمل تمريرة مواطنه كايو بقدمه في شباك الحارس عساف القرني.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 31 والتي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه المغربي كريم الأحمدي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء؛ استقرت في شباك الوصل الإماراتي.

وفي الشوط الثاني حاول الأرجنتيني رامون دياز إيقاف خطورة الوصل من الجهة اليسرى بعدما أدخل المدافع محمد قاسم بديلا لمنصور الحربي،ليتبعه بتغيير ثاني هجومي بدخول المهاجم على الزقعان بديلا لزميله عبدالرحمن الغامدي.

وتحسن أداء الاتحاد في حين اعتمد الوصل على الهجمات المرتدة بوجود لاعبيه السريعين كايو ومواطنه فينسوس ليما، وسنحت فرصة خطيرة لنادي الاتحاد للاعبه الصربي ألكساندر بيسيتش الذي تلقى عرضية مميزة من زميله محمد قاسم إلا أنه فشل في ترجمتها بالشباك.

وعند الدقيقة 75 ازدادت صعوبة المباراة على الاتحاد بعدما طرد مدافعه محمد قاسم لحصوله على الإنذار الثاني. وكاد البرازيلي ليما أن يحسم النتيجة لصالح فريقه بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء؛ الا أنها وجدت الحارس عساف القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر مدافع الاتحاد حسن معاذ والذي تلقى تمريرة متقنة من زميله الصربي بيسيتش أمام المرمى وسدد الكرة لتجد الحارس يوسف الزعابي الذي أبعدها بصعوبة ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.