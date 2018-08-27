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آل الشيخ يكرم تركستاني وحامدي بعد إنجاز الآسياد

المصدر: العربية. نت
صورة سابقة لتركي آل الشيخ
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هنأ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه رائف تركستاني بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في وزن تحت 75 كغم يوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

صورة من تتويج لاعب المنتخب السعودي للكارتيه رائف تركستاني صورة من تتويج لاعب المنتخب السعودي للكارتيه رائف تركستاني

ووجه آل الشيخ بتقديم 300 ألف ريال له تقديراً لهذا الإنجاز، بعدما ووصل رائف إلى النهائي بعد أن لعب 3 مباريات يوم الاثنين، في الأدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي، وهزم فيها لي كا واي من هونغ كونغ 5-4، والأردني بشار النجار 4 - 1، والباكستاني غلام عباس سعدي 4 - 2.

كما هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في وزن فوق 84 كغم بعد تغلبـه على لاعب منتخب قرقيستـان شاديكنوف في لقاء تحديد المركزين الثـالث والرابع بنتيجـة 4/0 يوم السبت، ووجه آل الشيخ بتقديم 100 ألف ريال له تقديراً لهذا الإنجاز.

طارق حامدي لاعب المنتخب السعـودي للكاراتيه حصل على الميدالية البرونزية طارق حامدي لاعب المنتخب السعـودي للكاراتيه حصل على الميدالية البرونزية

كلمات دالّة

#تركي آل الشيخ, #الأولمبية السعودية, #جاكرتا2018

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