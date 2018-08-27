الروح الجماعية سلاح لوبتيغي للخروج من عباءة رونالدو

لا يزال كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول مع فريقه الجديد يوفنتوس بينما يستمتع الزملاء القدامى في ريال مدريد بهز الشباك بعد عرض قوي خارج الأرض أمام جيرونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الاثنين.

وتفوق بطل أوروبا، الذي لم يعوض هدافه التاريخي في فترة الانتقالات حتى الآن، 4-1 على جيرونا وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف خلال زيارته إلى كاتالونيا.

وأسندت للمدرب يولن لوبتيغي مهمة إعادة بناء الفريق بعد رحيل المهاجم البرتغالي وتبدو المؤشرات الأولى جيدة حيث ظهر الفريق متحدا بشكل أكبر وسط تناغم للمهارات الفردية.

وقال لاعب الوسط كاسيميرو: اعتقد أن السمة البارزة هذا العام أننا نلعب بشكل جماعي، نملك عقلية اللعب كفريق وبإمكان اللاعبين المضي قدما وأظهرنا أننا نحظى بفريق رائع.

وأيد لوبتيغي كلمات لاعبه البرازيلي قائلا: الفريق يعمل كمنظومة متكاملة وعندما يتم العمل الجماعي تأتي الأهداف والمهم هو التسجيل وليس من يسجل.

وفي غياب رونالدو تتجه الأنظار عادة إلى جاريث بيل الذي يمر بفترة رائعة، وسجل المهاجم الويلزي هدفا جميلا ليتقدم ريال 3-1 وكان هذا هدفه السادس على التوالي في الدوري، وأثمر التعاون مع زميله كريم بنزيمة عن صناعة الهدف الرابع للمهاجم الفرنسي قبل عشر دقائق على النهاية.

وقال بيل: أنا هنا لمساعدة الفريق، نحن فريق متحد ونحتاج للإستمرار في الفوز قدر المستطاع.

وبدا أن ماركو أسينسيو، الذي شغل مركز رونالدو في الجهة اليسرى بخط الهجوم، يجني ثمار اللعب بانتظام ونيل ثقة المدرب بعد حصوله على ركلتي جزاء.

ورغم ترقب وصول لاعب من العيار الثقيل لا يبدو ريال مدريد في ظل هذه الروح الجماعية بحاجة لصفقة جديدة.