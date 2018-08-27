"السعودي" ثاني أغلى دوري في آسيا.. والنصر رابع القارة

احتل دوري المحترفين السعودي المركز الثاني آسيويا على مستوى القيمة السوقية، بعد الدوري الصيني الذي حافظ على صدارة قائمة أغلى مسابقة في القارة الصفراء.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير في تحديد قيمة المسابقات واللاعبين، أصبح دوري المحترفين السعودي ثاني أغلى مسابقة بعدما وصلت قيمته إلى " 287,95 مليون يورو، خلف الدوري الصيني صاحب المركز الأول " 473,83 مليون يورو"، بينما تواجد الدوري الياباني ثالثا بـ "282,00 مليون يورو".

وارتفعت قيمة الدوري السعودي "103 ملايين يورو"، مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه قيمته "184.15 مليون يورو".

وبعد الأسماء الكبيرة التي تعاقدت معها الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية، قفز الدوري السعودي إلى المركز الثاني، بعدما كان ثالثا العام الماضي خلف الصين واليابان.

ويعد النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر سادس أعلى صفقة في القارة، بعد 5 صفقات أبرمت في الدوري الصيني، حيث تصدر الدولي البرازيلي باولينو القائمة كأغلى لاعب "40 مليون يورو"، وخلفه مواطنه أوسكار "24 مليون يورو"، وثالثا كلا من البلجيكي كاراسكو والبرازيلي تاليسكا والكونغولي سيدريك باكامبو "22 مليون يورو"، وخلفهم يأتي الدولي النيجيري أحمد موسى بقيمة وصلت إلى "15 مليون يورو".

وعلى مستوى الدوري السعودي يعتبر أحمد موسى أغلى صفقة، وجاء ثانيا جوليانو دي باولا لاعب النصر "12 مليون يورو"، وثالثا جوزيف من الأهلي "9 مليون يورو"، ورابعا أندريه كاريلو لاعب الهلال "6 مليون يورو" وفي المركز الخامس دجانيني لاعب الأهلي "5 ملايين يورو".

وتصدرت ثلاثة فرق صينية قائمة الأغلى على مستوى القارة، حيث حل أولا غوانزو الترتيب بـ"90.65 مليون يورو"، وثانيا شنغهاي "62.58 مليون يورو" و بكين "50.23 مليون يورو"، فيما جاء رابعا النصر السعودي "46.68 مليون يورو".

وبحسب "ترانسفير ماركت" يعتبر النصر أغلى ناد في دوري المحترفين السعودي، يليه الأهلي "39.60 مليون يورو"، وحل الهلال ثالثا "36.58 مليون يورو"، وجاء اتحاد جدة في المركز الرابع "27.93 مليون يورو"، والوحدة خامسا بـ"20.03 مليون يورو".