جماهير جنوة تكرم ضحايا انهيار الجسر بالصمت 43 دقيقة

التزمت جماهير فريق جنوة بالصمت طوال 43 دقيقة خلال مباراة الفريق أمام إمبولي يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، حدادا على ضحايا انهيار جسر جنوة قبل أسبوعين.

ويأتي الصمت لمدة 43 دقيقة تخصيصا لدقيقة واحدة لكل من الضحايا الـ43 الذين لقوا مصرعهم في انهيار الجسر، وقد عرضت أسماء الضحايا على شاشات استاد "لويجي فيراريس" معقل فريق جنوة.

وقال دافيدي بالارديني المدير الفي لجنوة، الذي أنهى المباراة فائزا على إمبولي 2 - 1: تعازينا لضحايا المأساة، كل فرد سيتذكر ما حدث كلما قاد سيارته على طريق.

وأضاف: رغم الحزن على ضحايا المأساة أهنئ الفريق الذي نجح في التغلب على منافس قوي مثل إمبولي.

وتأجلت المباراة الأولى لجنوة في الدوري، التي كانت مقررة في 19 أغسطس الجاري أمام ميلان، بعد خمسة أيام من وقوع الكارثة، وستقام في 31 أكتوبر المقبل، كذلك تأجلت مباراة سامبدوريا، الممثل الآخر لمدينة جنوة، أمام فيورنتينا إلى 19 سبتمبر المقبل.