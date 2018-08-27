كومباني يحذر الأندية الإنجليزية من "حفرة" ولفرهامبتون

قال فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إن ولفرهامبتون يلعب كما لو إنه أحد الفرق المخضرمة في البطولة وإنه سيكون بوسعه انتزاع نقاط من أي فريق كبير بالبطولة.

وتعادل ولفرهامبتون 1-1 مع البطل يوم السبت الماضي. كما تعادل الفريق مع إيفرتون وخسر أمام ليستر سيتي في المباراتين الأخريين بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال كومباني لوسائل اعلام بريطانية: لا يتصرفون او يلعبون كما لو أنهم فريق كان ينتمي لدوري الدرجة الثانية وصعد مؤخرا، أنا واثق من أنهم سيحصلون على نقاط من منافسيهم.

وأضاف: هم من نوعية الفرق التي تستعد جيدا لتحقيق انتصارات كبيرة كما إنها تمتلك ما يكفي من المهارات التي يمكن أن تخرجها من المواقف الصعبة عندما تكون تحت ضغط، العناصر الأساسية تؤدي بمنتهى القوة، لديهم دوما التوليفة الجيدة.

وستكون المباراة المقبلة لولفرهامبتون في الدوري يوم السبت المقبل ضد وست هام يونايتد الذي خسر كافة مبارياته الثلاث.