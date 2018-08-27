والكوت يوضح سبب تألقه مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

قال ثيو والكوت مهاجم إيفرتون إنه يجني ثمار الحصص التدريبية الشاقة للمدرب الجديد ماركو سيلفا بعد ظهوره بشكل مميز مع الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وهز والكوت الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري خلال التعادل 2-2 مع بورنموث يوم السبت.

وأبلغ والكوت موقع النادي الرسمي: نتدرب بجدية كبيرة كل يوم وبنسق مرتفع ونحاول نقل هذا الحماس للمباريات وأعتقد أنه يمكن استشعار الاختلاف الكبير في أدائنا.

وأضاف مهاجم أرسنال السابق: يجب أن تتدرب بالطريقة التي تلعب بها، نتعلم من المدرب هذا وهناك روح إيجابية داخل الفريق.

ويلتقي إيفرتون في الجولة المقبلة مع هدرسفيلد تاون يوم السبت.