بسبب "شيشة".. عارضة حسناء تورط أغويرو مع غوارديولا

نشرت الصحف البريطانية يوم الاثنين صورا للأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يدخن فيها "الشيشة" برفقة عارضة الأزياء لولا ماجنين، التي نشرت "فيديو" على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن المهاجم البالغ من العمر "30 عاما" من الممكن أن يتعرض لعقوبة من قبل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لاسيما وأن المدرب الإسباني يضع قوانين صارمة للاعبين للمحافظة على لياقتهم البدنية.

ولا يعد أغويرو أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يتم القبض عليه بعد تدخين "الشيشة"، حيث سبق وتم تصوير رحيم ستيرلينع لاعب السيتي، وجوردون إيبي اللاعب السابق في ليفربول، بجانب الإنجليزي ويلشير لاعب ويست هام.

وشارك أغويرو في المباراة السابقة لمانشستر سيتي والتي تعادل فيها 1-1 مع وولفرهامبتون يوم السبت، كما شارك في تدريبات الفريق مع زملائه يوم الأحد، ودعا أحد المصابين بالسرطان والبالغ من العمر 10 سنوات إلى زيارة منزله، وقدم له حذاء رياضيا موقعا من قبله.