غاري نيفيل: مورينيو بحاجة إلى فرصة إضافية

قال غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق إنه ينبغي على النادي التمسك ببقاء المدرب جوزيه مورينيو رغم البداية الكارثية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وخسر يونايتد 3-صفر على أرضه أمام توتنهام هوتسبير يوم الاثنين ليتذوق الهزيمة الثانية في أول ثلاث جولات ويقبع بالمركز 13 قبل اللعب مع بيرنلي في الجولة المقبلة.

ومدد المدرب البرتغالي تعاقده مع يونايتد في يناير الماضي حتى 2020، وقال نيفيل إن مورينيو يجب أن يحصل على فرصة لتحقيق انتفاضة.

وأبلغ نيفيل شبكة سكاي: تابعنا إقالة لويس فان غال بعد الفوز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وإقالة ديفيد مويز قبل أربع مباريات من نهاية الموسم لذا نحن لم نعد نتحدث عن ناد يتصرف كما اعتاد تاريخيا.

وأضاف: أقبل أن هذه أوقات مختلفة وأقبل الصعوبات والتحديات الموجودة لكن وجهة نظري بكل أمانة من موقعي الحالي أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي ليونايتد منحه عقدا الموسم الماضي، ويجب أن يلتزم بالعقد حتى النهاية ويؤدي عمله.

وواصل: لا يمكن مواصلة تغيير المدربين بهذه الطريقة.