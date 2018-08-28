مدربه السابق: الاتحاد المصري "أجبر" صلاح على الفيديو

كشف ضياء السيد المدرب المصري الذي سبق وأشرف على اللاعب محمد صلاح مع منتخب الشباب في وقت سابق، أن نجم ليفربول الإنجليزي تحدث كثيرا وبشكل ودي حول مطالبه مع الاتحاد المصري في أوقات ماضية، لكنه لم يجد أي رد ولا تجاوبا من الاتحاد، وهو ما أجبره لاتخاذ خطوة الكشف عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار "الفيديو" الذي نشره نجم ليفربول موجة غضب في الشارع الرياضي المصري، وذلك بعد المشاكل التي كشف عنها اللاعب والتي واجهته مع المنتخب المصري، لاسيما في كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال ضياء السيد لـ "العربية.نت": معسكر "الفراعنة" في روسيا كان عبارة عن فوضى، ولم يأخذ اللاعبون راحتهم في مقر إقامة المنتخب، وكان هناك من يذهب إلى اللاعبين في غرفهم وفي أوقات مزعجة، ونال محمد صلاح النصيب الأكبر من ذلك نسبة إلى نجوميته، وبالتالي أثر الأمر على تركيز اللاعبين وتجهيزهم ذهنيا للمباريات وانعكس على النتائج.

وأضاف: تحدث اللاعب كثيرا مع الاتحاد المصري حول العديد من الأمور غير الاحترافية داخل المنتخب الأول، وكانت هناك رسائل من رامي عباس وكيل اللاعب، وتجاهل اتحاد الكرة كل ذلك، واضطر صلاح لاستخدام "تويتر" لتوضيح كافة النواحي.

وأشار صلاح إلى أن اتحاد كرة القدم المصري تجاهل رسائل محاميه الخاص، وكتب يوم الاثنين على "تويتر": الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟

ونشر اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 "فيديو" على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، كشف فيها عن حوادث حصلت مع اللاعبين في معسكر المنتخب المصري، وأن بعضهم لا يستطيع التصريح بها ولا يريد محمد صلاح إقحامهم في هذا الأمر.

واعتبر أن كل ما يطمح إليه هو توفير بيئة احترافية في المنتخب الأول، حتى يكون تركيز اللاعبين في أفضل حالاته، من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وزاد: طلباته التي تحدث عنها، هي لجميع أفراد الفريق وليس له وحده، ويعمل على نقل تجربته الاحترافية إلى منتخب مصر وتفكيره لمصلحة المنتخب.

وطلب اللاعب المنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018، وجود أمن خاص بالمنتخب، وقال: في المعسكر رفضوا خروجي من غرفتي بالفندق بسبب وجود أشخاص في ردهة الفندق، واتهموني بوطنيتي رغم الناس يعرفون تماما علاقتي ومحبتي لمصر، وأعرف أن الخطاب المسرب جاء عن طريقهم.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري نفى الخطاب الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول تحويل صلاح إلى لجنة الانضباط، وأشار إلى أن الخطاب مزور.

ولفت ضياء السيد إلى أن قضية صلاح مع الاتحاد المصري لن تؤثر على مستواه في ليفربول، وقال: هو لاعب محترف، يعلم كيفية التعامل مع هذه الأمور ويفصلها تماما.

وواصل: الاتحاد لم يتعامل بوضوح مع محمد صلاح، وحاليا الشارع الرياضي غاضب من إدارة الاتحاد، وستحل كافة الأمور لمصلحة المنتخب المصري، ومن المفترض أن توفر كافة النواحي للاعبين من دون أن تُطلب، كونهم نجوما ومحترفين في أندية كبيرة.

كما أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية يوم الثلاثاء أن التوتر اشتد مرة أخرى بين صلاح واتحاد الكرة، خصوصا بعد استغلال اللاعب في إحدى تدريبات المنتخب المصري في روسيا قبل المونديال، بعد أن التقطت له الصور مع رئيس الشيشان.

وقالت الصحيفة: يحظى اللاعب بشعبية كبيرة في مصر، ووصل بالمنتخب إلى كأس العالم لأول مرة من ما يقارب 30 عاما، واختلف سابقا مع الاتحاد المصري في استخدامهم صورة صلاح بجوار راع منافس لراعيه على متن طائرة المنتخب قبل كأس العالم 2018، وهو ما اعتبره نجم ليفربول إهانة كبيرة.