هنري يرفض تدريب بوردو الفرنسي بسبب "الضمانات"

أكد رئيس بوردو الفرنسي ستيفان مارتان يوم الثلاثاء انتهاء المفاوضات مع تييري هنري الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 1998، بعد رفضه عرضا لتدريب الفريق.

وقال مارتان لوكالة فرانس برس: نعم، نؤكد انتهاء المفاوضات.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن عدم تقديم ضمانات لهنري من قبل الصندوق الأميركي للاستثمارات الذي سيصبح اعتبارا من سبتمبر مالكا للنادي الفرنسي، السبب الرئيس في هذا الرفض.

وكان هنري "41 عاما"، برغم عدم خبرته في المجال التدريبي، الخيار الأول لدى إدارة بوردو لتولي الإشراف على الفريق بعد المدرب الأوروغوياني غوستافو بوييت الذي تم تجميده تمهيدا لإقالته بعد تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي ضد الإدارة، والذي من المرجح أن تصبح إقالته رسمية اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وكان أسطورة أرسنال الإنجليزي، الذي يعتبر طموحا وصاحب طلبات مرتفعة على الصعيد المالي، لوجيستيا ورياضيا في المقام الأول، توصل للوهلة الأولى الى اتفاق مبدئي مع مجموعة "أم 6" التلفزيونية، المالك الحالي لبوردو.

ويحتاج ترشيح هنري لتولي منصب المدرب لموافقة ممثلين عن المالك الجديد، الصندوق الأميركي للاستثمارات، وقد التقاهم الخميس الماضي في نيويورك، واستمرت المفاوضات عدة أيام دون أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم.

وكانت مجلة باري ماتش وقناة بلوس التلفزيونية أوردتا يوم الأحد قرار هنري برفض العرض المقدم له. وفي هذه الحالة، سيبقى المدرب بالوكالة اريك بيدويه يشرف على الفريق في مباراتي الخميس ضد لاغانتواز البلجيكي ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ويوم الأحد ضد رين في الدوري المحلي.