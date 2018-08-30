أمرابط يقود النصر للفوز على أحد في الوقت القاتل

أهدى المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل في مرمى مضيفه أحد والتي انتهت بفوز أصفر العاصمة 2-1، واحتضنها استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في حين أهدر الاتفاق نقطتين ثمينتين بتعادله أمام الرائد سلبياً، وفي القصيم تعادل فريقا الحزم وضيفه الوحدة سلبياً، في افتتاح المرحلة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي نجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 12 دقيقة عن طريق لاعبه يحيى الشهري الذي حول عرضية زميله محمد السهلاوي برأسه في شباك أحد.

ورد أحد سريعاً على هدف النصر وتحديداً بعد مرور دقيقتين بعدما ارتقى لاعبه الكاميروني ادولف ايكو لعرضية زميله محمد عطيه وحول الكرة برأسه لتصطدم بلاعب النصر البرازيلي بيتروس وتدخل الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته ووجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع أحد القوي، واعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة والتي كاد أن يخطف هدفاً من احداها حينما تلقى لاعبه إسلام سراج تمريرة أمام المرمى الخالي من زميله البرازيلي لوكاس ريبامار إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع كاد أحد أن يخطف ثلاث نقاط ثمينة بعدما تلقى لاعبه البرازيلي برونو سانتانا كرة من حارس النصر الأسترالي براد جونز ليحولها مقصية إلا أنها وجدت المدافع سلطان الغنام الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+6 تمكن المغربي نور الدين أمرابط من إهداء فريقه النصر ثلاث نقاط ثمينة بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو ليضع الكرة في شباك أحد.

ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأول مؤقتاً، وبقي أحد بدون نقاط في المركز الأخير.