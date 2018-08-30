الدهامي يحقق برونزية الفروسية في آسياد جاكرتا

ظفر رمزي الدهامي الفارس السعودي بالمركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية يوم الخميس في منافسات قفز الحواجز "فردي" في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتوج الفارس رمزي الدهامي بالميدالية البرونزية بحضور رئيس البعثة السعودية بالإنابة الأمير فهد بن جلوي.

وهنأ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة لاعب المنتخب السعودي للفروسية ووجه بتقديم 100 ألف ريال له تقديراً لهذا الإنجاز.

وأكد رمزي الدهامي أنهم قاموا بدور كبير كفريق كامل وكانت المشاركة ممتازة، وأضاف: لكن إرهاق الجواد تسبب في خطأ وحققنا المركز الثالث.