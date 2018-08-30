ماذا يحدث لحامل اللقب في أولى جولات الموسم الجديد؟

يطمح الهلال لمواصلة الحفاظ على سلسلة عدم تعرض بطل الدوري للهزيمة منذ عصر الاحتراف في السنوات العشر الماضية، وذلك عندما يستضيف الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة الأولى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2018-2019.

ولم يشهد تاريخ الدوري خسارة أي فريق حقق لقب الدوري في أولى مباريات الموسم التالي بالمسابقة، وبدأ الهلال ذلك في موسم 2007-2008 عندما فاز على مضيفه أبها 3-0، وواصل الاتحاد ذات النهج بفوزه على مضيفه الفتح في موسم 2008-2009، وعاد الهلال في الموسم التالي وتغلب على ضيفه التعاون 1-0.

كما انتصر في مباراته الأولى في موسم 2010-2011 على مضيفه الهجر 2-1، وانتصر الشباب أيضا في أولى مبارياته في موسم 2011-2012 على ضيفه نجران 4-0 بعدما حقق اللقب في الموسم الذي يسبقه.

وكسر الفتح القاعدة في موسم 2012-2013 بعدما تعادل مع التعاون 1-1 في الموسم الرياضي 2012-2013، قبل أن يفوز النصر في مباراته الأولى في موسم 2013-2014 على نجران 4-1، وفي موسم 2014-2015 تعادل النصر مع ضيفه هجر بدون أهداف، بينما انتصر الأهلي على الاتفاق 4-1 في 2015-2016.

وفي الموسم الماضي بدأ الهلال مشواره في الدوري بتحقيق الفوز على ضيفه الفيحاء 2-1، وتتكرر ذات المواجهة يوم الجمعة في موسم 2018-2019.