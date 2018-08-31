ريال مدريد لن يبرم تعاقدات جديدة.. ولوبتيغي سعيد بذلك

قال يولن لوبتيغي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني إنه لا يتوقع إجراء النادي لأي تعاقدات جديدة فيما تبقى من يوم الجمعة آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بطل دوري أوروبا، الذي باع كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في يوليو الماضي، هادئا خلال سوق الانتقالات، ولم يبرم النادي الإسباني أي تعاقدات بارزة رغم أن تقارير إعلامية ربطت النادي بعدة لاعبين بينهم إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال لوبتيغي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: تشكيلة ريال مدريد مكتملة ونحن سعداء بلاعبينا. هذا كل ما يهمنا، بانضمام ماريانو انتهى الأمر، لن تكون هناك أي صفقات في اللحظات الأخيرة ونحن سعداء بذلك.

وكان ريال مدريد أعلن يوم الأربعاء الماضي استعادة مهاجمه ماريانو دياز من أولمبيك ليون الفرنسي في عقد مدته 5 سنوات.

وتم إغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الانجليزي قبل انطلاق المسابقة وقال لوبتيغي إنه يتمنى اتخاذ نفس الخطوة في إسبانيا.

وأضاف: أعتقد أن فترة الانتقالات يجب أن تنتهي مبكرا حتى نتمكن من التركيز على ما لدينا من لاعبين، لن تكون خطوة سيئة لكنها ليست القضية الأساسية حاليا.

وأحكم ريال مدريد سيطرته على الألقاب الفردية خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي للعبة في موناكو يوم الخميس بفوز الحارس كيلور نافاس والمدافع سيرجيو راموس ولاعب الوسط لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في مركز كل منهم الموسم الماضي. كما توج مودريتش بجائزة لاعب العام الحالي في أوروبا.

كما فاز رونالدو، الذي غاب عن الحفل، أيضا بجائزة أفضل مهاجم تتويجا لجهوده مع ريال مدريد الموسم الماضي.

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليغانيس على ملعب سانتياغو برنابيو يوم السبت مع توقعات بظهور ماريانو في التشكيلة.



ومن المتوقع أن يحتفظ نافاس بمركزه في المرمى على حساب تيبو كورتوا المنضم حديثا من تشيلسي.



وقال لوبتيغي: سنرى من سيبدأ المباراة منهما لكني أثق في قدراتهما. حارس واحد يمكنه اللعب لكن ذلك لا يعني أني لا أثق في الآخر.