مدرب البرتغال يكشف سبب استبعاد رونالدو

كشف مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس يوم الجمعة بعد إعلانه التشكيلة التي ستخوض المباراتين المقبلتين وديا ضد كرواتيا في 6 سبتمبر، وفي التاسع منه ضد إيطاليا في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، أنه استبعد القائد كريستيانو رونالدو بناء على طلب من الأخير.

وكشف سانتوس أن رونالدو تباحث معه بعد انتقاله هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، وقال: وقررت، نظرا إلى عملية التأقلم التي يحتاج إليها، بألا يكون معنا في هذه الفترة.

ولم يكن استبعاد ابن الـ "33 عاما" عن التشكيلة الأولى لبلاده بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 على يد الأوروغواي (1-2)، مفاجئا، إذ تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الغاية منه التركيز على مهمته مع فريقه الجديد بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية يوم الأربعاء أن أفضل هداف في تاريخ بلاده وقائد المنتخب يريد أن يجعل من يوفنتوس أولويته في الوقت الراهن وسيبقى في تورينو من أجل أن يكون في أفضل وضع بدني ممكن وللتعرف على زملائه الجديد بشكل أفضل.

وانضم صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، وشارك في المباراتين الأوليين اللتين فاز بهما فريقه الجديد في الدوري، من دون أن يسجل.

واستعان يوفنتوس برونالدو على أمل قيادته إلى لقب دوري الأبطال، لاسيما أنه يتمتع بخبرة واسعة في المسابقة القارية التي أحرز لقبها أربع مرات مع ريال (2014، 2016، 2017 و2018)، علما أنه توج بلقبها للمرة الأولى مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي (2008). وهو هدافها التاريخي مع 121 هدفا، بحسب الموقع الاتحاد الأوروبي.