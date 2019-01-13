الدهش: رغبة روني سبب رحيله.. وسنعوضه بمهاجم وصانع لعب

كشف محمد الدهش، عضو مجلس إدارة الفيحاء والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم، أن إعارة الهداف التشيلي روني فيرنانديز إلى النصر الإماراتي بعد تجديد عقده، جاءت برغبة من اللاعب على العودة للعمل مع مدربه السابق، مؤكداً أن الفيحاء سيتعاقد مع صانع لعب ورأس حربة في الأيام القادمة.

وكان الفيحاء قد مدد عقد مهاجمه وهداف الدوري الموسم الماضي، يوم الأربعاء، ليمتد بموجبه حتى 2021، إلا أن النادي أعلن يوم الأحد إعارة روني إلى النصر الإماراتي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الدهش في لـ"العربية.نت": تمت إعارة روني لرغبته باللعب تحت قيادة مدربه السابق، بينيات سان خوسيه، عندما كان مدرباً لبوليفار البوليفي، وكنا نود أن يشمل عقد الإعارة سنة إضافية لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأنها. وقمنا بإعارته كون رصيده التهديفي الحالي يعد أقل بكثير مما كان عليه في الموسم الماضي.

وأضاف: نحن قريبون جداً من التعاقد مع صانع لعب ورأس حربة، خاصة بعدما خالصنا جون رويز، وقد تعاقدنا مع سايدو يحيى ورامي البدوي. ونحن نأتي باللاعبين تشاوراً مع الطاقم الفني بقيادة الصربي سلافيولوب موسلين، وفي حال عودة روني فيرنانديز بعد إعارته ووجود رأس الحربة الجديد، إذا قدم مستويات فنية جيدة فإننا سنبقي عليهما الاثنين.

وحول وضع الفريق الحالي، اختتم الدهش وقال: نأمل تحسين وضعنا حالياً في الترتيب مع بقاء جولة الإياب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفيحاء في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة، متساوياً مع الحزم، 12، والباطن، 14، في عدد النقاط، ومبتعداً بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة، صاحب الترتيب قبل الأخير.