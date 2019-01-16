إيمري تشان: ننتظر دعم جماهير يوفنتوس في السعودية

أكد الألماني إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، أن مواجهة السوبر الإيطالي ضد ميلان ستكون صعبة للغاية، باعتبارها مباراة نهائية تجمع فريقين كبيرين، وتتطلب تركيزا عاليا من قبل اللاعبين.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: يوفنتوس يمتلك أسماء كبيرة، ونحن عائلة واحدة ولا يوجد لاعب مفضل، وهذا ما يجعلنا أقوياء.

وأضاف: ستكون مباراة قوية، لأن ميلان يضم عناصر مميزة أيضا، وهو من الأندية العريقة على الرغم من أنه يمر بفترة صعبة، لكنه دائما ما يكون حاضرا في المواعيد الكبرى.

وأبدى إيمري تشان سعادته بتواجده في السعودية، لاسيما أنها الزيارة الأولى له، ووصف الأجواء بالرائعة في جدة، وتابع: يمتلك يوفنتوس قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية، وأتمنى أن يدعمونا في المباراة، ولم يسبق لي زيارة السعودية لكن لدي فكرة عنها من خلال مشاركة منتخبها في مونديال روسيا 2018.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" لقاء يوفنتوس وميلان يوم الأربعاء على كأس السوبر الإيطالي.