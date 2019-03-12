المساكني يعود إلى قائمة منتخب تونس بعد عام من الغياب

شملت قائمة المدرب الفرنسي ألان غيريس للاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم عودة اللاعب يوسف المساكني الغائب عن الفريق منذ الإصابة التي تعرض لها قبيل كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا.

وكشف المدرب يوم الثلاثاء عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في معسكر المنتخب بدءا من يوم الأحد المقبل، استعدادا للمباراة الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، والمقررة أمام منتخب اي سواتيني "سوازيلاند سابقا" 22 من مارس الجاري على ملعب رادس.

وستكون نتيجة المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب التونسي الذي حسم بالفعل تأهله للنهائيات مبكرا بتصدره المجموعة العاشرة بفارق الأهداف أمام المنتخب المصري الذي ضمن أيضا تأهله.

وغاب المساكني عن المنتخب منذ إصابته في أبريل من العام الماضي في أربطة الركبة، والتي حرمته من المشاركة بمونديال روسيا 2018، وخضع بعدها لعملية جراحية وفترة راحة ناهزت سبعة أشهر، وينشط المساكني حاليا بفريق يوبين البلجيكي على سبيل الإعارة من فريقه الدحيل القطري.

وإلى جانب المساكني، وجه المدرب الفرنسي الدعوة إلى حارس المرمى أيمن المثلوثي الذي انتقل إلى صفوف الإفريقي والحارس معز حسان الغائب عن المنتخب منذ إصابته في المباراة الأولى بالمونديال أمام إنجلترا، كذلك ضمت القائمة اللاعب لاري عزوني، بعد فترة غياب طويلة.

وحافظ المدرب الفرنسي على أغلب عناصر المنتخب الذين خاضوا مباريات التصفيات، وقد ضمت القائمة 18 لاعبا محترفا خارج تونس وثمانية لاعبين من الدوري المحلي، وبعد المباراة أمام اي سواتيني، يلتقي المنتخب التونسي نظيره الجزائري في مباراة ودية في 26 مارس الجاري بالجزائر.